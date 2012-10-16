ВР приняла закон о господдержке ІТ-индустрии, учтя все предложения Президента

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции", учтя все предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР приняла 24 мая 2012 года Закон Украины "О государственной поддержке развития индустрии программной продукции", но он был ветирован Президентом Украины. В предложениях отмечается, что законом, который поступил на подпись, предлагается внести изменения в статью 8 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (часть вторая статьи 6). Этими изменениями предусматривается установить временно, на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года, размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование: для субъектов ведения хозяйства индустрии программной продукции, которые применяют особенности налогообложения субъектов ведения хозяйства индустрии программной продукции, – в соответствии с первым классом профессионального риска производства, исходя из суммы, равной двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса (сегодня это составляет 2188 гривень), умноженной на количество наемных работников таких субъектов ведения хозяйства (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работниками в отчетном периоде, и сумм вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам; для наемных работников таких субъектов ведения хозяйства, в том числе нерезидентов, – как доля от суммы, равной двум размерам минимальной заработной платы, установленной на день начисления единого взноса, умноженной на количество наемных работников субъектов ведения хозяйства индустрии программной продукции (учитывая наемных работников-нерезидентов) с учетом количества дней, отработанных работником в отчетном периоде.

Президент Украины отмечает, что введение специального режима начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по отраслевому признаку является ни чем иным как нарушением конституционных принципов защиты государством всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, их равенства перед законом (статья 13 Конституции Украины).

При этом Президент Украины отмечает, что по действующему Закону Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" работодатель платит на счета Пенсионного фонда Украины на одного работника единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере от 402,15 грн до 6 836,62 грн в месяц, а за наемного работника – от 39,38 грн до 669,53 грн. «Исходя же из предлагаемого рассматриваемым Законом механизма расчета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд Украины, работодателем будет платиться единый социальный взнос в размере от 26,81 грн до 568,38 грн, а за наемного работника – от 2,63 грн до 55,7 грн» - отмечает глава государства. По его словам, введение предлагаемого Законом механизма обусловит потери Пенсионного фонда Украины (по предварительным подсчетам, такие потери будут составлять до 6 млрд грн в год), в связи с чем возникнет неотложная необходимость в предоставлении Пенсионному фонду Украины дотаций из Государственного бюджета Украины на соответствующую сумму. Это в свою очередь приведет к недофинансированию из Государственного бюджета Украины расходов на программы, в частности, экономического, социального, культурного, инновационного, регионального развития и обусловит их невыполнение или выполнение в неполном объеме.

В предложениях сказано, что вызывает замечания и предлагаемое Законом, поступившим на подпись, положение относительно расчета с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года единого социального взноса, исходя из количества дней, отработанных работником в отчетном периоде. В частности, согласно действующему порядку страховой стаж исчисляется в месяцах и зависит от размера оплаченного взноса (часть третья статьи 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", часть третья статьи 21 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", часть третья статьи 7 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением"). Согласно нормам названных Законов, если работником отработан неполный месяц, но оплачен страховой взнос на уровне минимального страхового взноса, это является основанием для зачисления к его страховому стажу 30 дней (то есть полного месяца). Если же сумма оплаченного страхового взноса меньше, страховой стаж зачисляется в пропорционально меньшем размере.

Президент отмечает, что в результате введения предлагаемого Законом, поступившим на подпись, порядка определения размера единого социального взноса страховой стаж наемного работника за один месяц работы будет составлять от двух до тридцати дней. Это негативно отразится на размерах страховых выплат при наступлении таких страховых случаев, как безработица, временная потеря трудоспособности, инвалидность, профессиональное заболевание, трудовое увечье и тому подобное, поскольку их размеры будут меньше, чем при расчете по ныне действующим нормами. Так, молодой специалист в сфере индустрии программной продукции, который, например, работает 8 дней в месяц, сейчас имеет 1 год страхового стажа и официальную заработную плату 3500 грн в месяц, после 31 декабря 2022 года (а именно этой датой определено завершение действия специального порядка исчисления единого социального взноса) будет иметь всего 6 лет страхового стажа. Для такого работника размеры страховых выплат будут составлять: в случае временной потери трудоспособности – 495,94 грн (по ныне действующим нормам – 3500 грн), в случае безработицы – 371,99 грн (по ныне действующим нормам – 2450 грн).

Президент также отмечает, что «необходимо воздержаться от внесения предлагаемых Законом изменений в статью 8 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (часть вторая статьи 6 поступившего на подпись Закона)».