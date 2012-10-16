В Киеве маршрут автобуса №35 продлен от станции метро «Славутич» до улицы Ахматовой

В Киеве, по просьбе жителей массива «Княжий затон», трасса движения автобусного маршрута № 35 продлена от станции метро «Славутич» до улицы Анны Ахматовой. Так, автобусный маршрут будет пролегать через проспект Бажана, улицы Урловская, Княжий затон, Анны Ахматовой и Днепровскую набережную, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

После нововведений трасса движения автобусного маршрута №35 продлилась на 8 остановок. Отныне автобус будет курсировать по маршруту: ул. Подлипко – ул. Масловка – ул. Заречная – просп. Бажана – Днепровская набережная – ул. Анны Ахматовой – ул. Урловская – ул. Княжий затон – Днепровская набережная – просп. Бажана – ул. Заречная – ул. Масловка – ул. Подлипко.

Отметим, что в связи с продлением маршрута, время поездки между конечными остановками будет составлять около 20 минут, а интервал движения между автобусами составит 25 минут.