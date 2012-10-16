Укртрансинспекция открыла пункт выдачи разрешений в Сумах

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) 12 октября открыла пункт выдачи разрешений на международные автоперевозки в Сумах.

Согласно информации официального сайта Укртрансинспекции, по состоянию на 30 августа в Украине работали 14 пунктов выдачи разрешений.

Напомним, с 1 сентября 2012 года разрешительные документы для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении начала оформлять и выдавать Укртрансинспекция вместо госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП).

По мнению автоперевозчиков, количество пунктов, которые открыла Укртрансинспекция, недостаточно для обеспечения потребностей рынка международных автоперевозок.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Разрешения на международные автомобильные перевозки выдаются уполномоченными органами договаривающихся сторон и являются иностранными документами, которые оформляются только в пунктах пропуска на государственной границе по факту прибытия украинских автотранспортных средств в пункт пропуска через государственную границу.

Это разрешение, в отличие от лицензии, не дает право на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.