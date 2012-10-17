На Закарпатье перевернулся микроавтобус: два человека погибли, четверо - госпитализированы

Во вторник, 16 октября, в 18.25 на Абранском перевале Воловецкого района Закарпатья (автодорога Киев–Чоп) микроавтобус „Мерседес Спринтер” с шестью пассажирами съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и еще четверо с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Водитель не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Закарпатской области.