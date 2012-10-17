Авиатранспорт за 9 мес. увеличил перевозку грузов на 17%, пассажиров – на 10%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-сентябре 2012 года выросли на 17,3% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года – до 0,1 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот авиационного транспорта в январе-сентябре т.г. сократился на 13,1% – до 240,8 млн т/км.

Также Госстат сообщает, что авиационные пассажирские перевозки в январе- сентябре 2012 года выросли на 10,4% – до 6,4 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в 2011 году увеличил транспортировку грузов на 3% – до 0,1 млн тонн. Пассажирские авиационные перевозки в 2011 году выросли на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе-августе 2012 года выросли на 18% по сравнению с январем-августом 2011 года – до 0,1 млн тонн. Грузооборот авиационного транспорта в январе-августе т.г. сократился на 12,2% – до 215,8 млн т/км.