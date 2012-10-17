Водный транспорт за 9 месяцев сократил пассажирские и грузоперевозки на 18%

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-сентябре 2012 года сократили перевозки грузов на 18,3% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года – до 5,8 млн тонн, перевозки пассажиров сократились на 17,8% – до 5,4 млн пассажиров.

Как сообщили в Государственной службе статистики, грузооборот водного транспорта сократился на 25% – до 4,163 млрд т/км, пассажирооборот водного транспорта сократился на 10,5% - до 73 млн пасс./км.

В частности, зарубежные грузоперевозки за 9 месяцев 2012 года сократились на 23,5%.

При этом объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на морских и речных промышленных причалах в январе-сентябре 2012 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 117,9 млн тонн.

Переработка экспортных грузов увеличилась на 18,3%, переработка импортных грузов сократилась на 11,8%, транзитных - на 20,1%, внутреннего сообщения — на 20,5%.

Количество обработанных судов (зарубежных и инфрахт) – сократилось на 7% – до 11,2 тыс. единиц.

Перевозки пассажиров морским транспортом за 9 месяцев 2012 года сократились на 15,5% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года. Предприятия Севастополя, которые выполнили 76,6% всех пассажирских перевозок, снизили пассажирские перевозки на 19,8%.

В то же время, в январе-сентябре 2012 года зарубежные морские перевозки выросли на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Предприятия АР Крым, которые выполняют 98,5% зарубежных морских пассажирских перевозок, увеличили пассажирские перевозки на 25,4%.

Справка УНИАН. Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2011 году снизили перевозки грузов на 10,7% по сравнению с 2010 годом – до 9,9 млн тонн, грузооборот водного транспорта снизился на 18,2% – до 7,365 млрд т/км. Перевозки пассажиров водным транспортом в 2011 году выросли на 5,2% – до 8 млн пассажиров, пассажирооборот снизился на 3,8% – до 91,7 млн пасс./км.

Предприятия морского и речного транспорта Украины в январе-августе 2012 года сократили перевозки грузов на 20,8% по сравнению с январем-июлем 2011 года – до 4,9 млн тонн, перевозки пассажиров сократились на 17,8% – до 4,7 млн пассажиров.