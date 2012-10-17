Предприятия транспорта за 9 мес. снизили пассажирские перевозки на 3% – до 5 млрд чел.

В январе-сентябре 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 5,04 млрд пассажиров – на 3,1% меньше, чем в январе-сентябре 2011 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, пассажирооборот транспорта в январе-сентябре т.г. составил 101,129 млрд пасс./км, что составляет 99,1% от уровня января-сентября 2011 года.

Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой за 9 месяцев 2012 года сохранилась на уровне 328 млн пассажиров. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в январе-сентябре 2012 года составил 38,584 млрд пасс./км.

Отправка пассажиров городской электричкой выросла в 15,6 раза.

В частности, отправка пассажиров на Приднепровской железной дороге (ПЖД) уменьшилась на 0,1%, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) сократилась на 4,3%, на Одесской ЖД (ОЖД) – на 2,3%, на Львовской ЖД (ЛЖД) – на 2,2%, на Донецкой ЖД (ДЖД) – на 1,8%, на Южной ЖД (ЮЖД) – на 1%.

Автотранспортные предприятия в январе-сентябре 2012 г. сократили перевозку пассажиров на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2,562 млрд пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом частных лиц-предпринимателей сократились на 9,5%.

Авиационные предприятия Украины в январе-сентябре 2012 года перевезли 6,4 млн пассажиров – на 10,4% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.

Предприятия водного транспорта в январе-сентябре 2012 года снизили перевозки пассажиров на 17,8% – до 5,4 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров городским электротранспортом за 9 месяцев составили 2,1 млрд пассажиров — на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Транспортные предприятия Украины в 2011 году увеличили перевозки пассажиров на 1,9% по сравнению с 2010 годом – до 6,973 млрд человек, пассажирооборот вырос на 3,3% – до 134,3 млрд пасс./км.

В январе-августе 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 4,456 млрд пассажиров – на 3,2% меньше, чем в январе-августе 2011 года. Пассажирооборот транспорта в январе-августе т.г. составил 89,853 млрд пасс./км, что составляет 99,3% от уровня января-августа 2011 года.