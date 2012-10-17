Автотранспорт за 9 месяцев увеличил грузоперевозки на 2%, пассажирские - сократил на 6%

Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в январе-сентябре 2012 года увеличили перевозки грузов на 2% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года - до 132,2 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-сентябре 2012 года вырос на 2,4% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года - до 28,9 млрд т/км.

Кроме того, Госстат сообщает, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом за 9 месяцев 2012 года сократились на 5,8% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года - до 2,562 млрд пассажиров. При этом перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей снизились на 9,5%.

Пассажирооборот автотранспорта за январь-сентябрь 2012 года снизился на 1,6% - до 37,777 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Предприятия автомобильного транспорта Украины, с учетом перевозок физическими лицами - предпринимателями, в 2011 году увеличили перевозки грузов на 12,6% - до 178,3 млн тонн. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в 2011 году сократились на 3,3% по сравнению с 2010 годом - до 3,6 млрд пассажиров.