Турецкая Pegasus Airlines начала выполнять рейсы Львов-Стамбул

Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines с 17 октября начинает регулярные рейсы по направлению Львов-Стамбул.

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту “Львов” им. Данила Галицкого, в зимнем расписании авиакомпания на этом направлении будет выполнять 3 рейса в неделю, в летнем расписании - 4 рейса в неделю.

Полеты будут выполнять на самолетах Боинг-737-800.

Напомним, Pegasus Airlines — третья лоукост-авиакомпання, которая выполняет рейсы в Международный аэропорт “Львов”.

Справка УНИАН. Авиакомпания Pegasus осуществляет перелеты уже 20 лет и является самой известной турецкой частной авиакомпанией.

Авиапарк компании Pegasus насчитывает 48 воздушных судна, в том числе 40 авиалайнеров Boeing 737-800 и 2 авиалайнера Boeing 737-400. Еще 6 самолетов принадлежат дочерней компании Izair.