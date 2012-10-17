Чистая прибыль корпорации Intel в третьем квартале выросла на 5% - до 3 млрд долл.

Чистая прибыль корпорации Intel выросла в 3-м квартале 2012 года по сравнению со 2-м кварталом 2012 года на 5,1% и составила 3 млрд долл. (по системе GAAP). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Выручка за отчетный период по сравнению со 2-м кварталом 2012 года не изменилась и составила 13,5 млрд долл., прибыль на акцию выросла на 7,4% и составила 0,58 долл. Операционная прибыль корпорации Intel за отчетный период практически не выросла и составила 3,8 млрд долл.

В результате операций корпорация сформировала за отчетный период доход порядка 5,1 млрд долл. наличными, выплатила дивиденды в размере 1,1 млрд долл. и потратила 1,2 млрд долл. на выкуп своих акций.

В 4-м квартале 2012 года корпорация планирует получить выручку в размере до 13,6 млрд долл. (плюс-минус 500 млн долл.).

Справка УНИАН. Intel - мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров.

Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 12,9 млрд долл. (по системе GAAP), выручка - 54 млрд долл.