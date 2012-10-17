В Харькове открылось современное депо для обслуживания скоростных электропоездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Южная железная дорога (ЮЖД) открыли 17 октября в Харькове ремонтно-экипировочное депо (РЭД) для обслуживания новых скоростных электропоездов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», Харьковское РЭД - один из двух современных высокотехнологичных центров по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов, созданных в пунктах обращения экспрессов.

На месте старого здания построен высокотехнологичный комплекс для качественного технического обслуживания пассажирского подвижного состава со своими котельной, компрессорной, трансформаторной подстанцией, вакуумно-насосной и пожарной станциями и т.п.

В Харьковском РЭД реализована новая технология осмотра и технического обслуживания - «трехуровневый» обзор каждого поезда.

В РЭД обслуживаются поезда Skoda и Hyundai.

Кроме того, РЭД обеспечивает современные санитарно-бытовые условия для персонала.

Как сообщал УНИАН, Харьковское ремонтно-экипировочное депо (РЭД) станет одним из двух центров по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов, которые создаются в пунктах обращения экспрессов.

Первый такой центр создан в депо станции Дарница в Киеве.

Новые центры (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов качественно отличаются от существующих в Украине - поезд осматривается одновременно на трех уровнях.

Работа по обустройству РЭД была начата в 2011 году. Техническое обслуживание поездов осуществляется в здании ремонтно-экипировочного депо на 4-х путях.