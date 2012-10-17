Колесников рассказал о новшествах на железных дорогах

Министерство инфраструктуры намерено ввести бесконтактные железнодорожные билеты.

Как передает корреспондентов УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Министр инфраструктуры отметил, что необходимость продажи железнодорожных билетов в бесконтактной форме обусловлена развитием современных технологий и необходимостью борьбы со спекулянтами.

Также, по словам Б.Колесникова, для борьбы с перекупщиками с начала работы весеннего расписания движения поездов планируется ввести новые нормативы возврата средств за неиспользованные билеты. В частности при возврате билета за менее чем 3 часа до отправления поезда планируется возвращать 50% его стоимости, а после отправления поезда - только 10%.

Вице-премьер также призвал население планировать свои поездки заранее.

"И хочу все-таки порекомендовать пассажирам, есть конечно экстренное случаи в жизни любого человека, когда ему нужно уехать срочно, но весь мир планирует заранее. И весь мир следит за каждой скидочкой. Весь мир пытается сэкономить на поездках, поэтому о поездке, чтобы избежать спекулянтов, нужно позаботиться заранее", - отметил Б.Колесников.

Напомним, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в октябре завершить работу по переходу на электронные пассажирские билеты.

Запланировано, что при покупке билета через Интернет с октября не нужно будет распечатывать билеты в кассе а сразу же садиться в поезд.