В Киеве открыта новая дорога от ж/д платформы "Левый берег" до Харьковского путепровода

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) открыла движение на автодороге от железнодорожной платформы «Левый берег» до Харьковского путепровода, которая входит в проект автодорожных подходов к железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия дороги приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

В частности, новая автодорога состоит из 4 полос (по 2 полосы в каждом направлении), ширина полос - 3,75 м каждая, длина дороги составляет около 1,5 км.

Общая стоимость объекта - около 150 млн грн.

Как сообщил УНИАН пресс-центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализниця"), в настоящее время заканчиваются работы по строительству железнодорожной эстакады на развязке Выдубичи, в комплекс сооружений которой входит и автомобильный тоннель для заезда (выезда) на автостанцию Выдубичи.

Работы по реконструкции Харьковского путепровода и строительства съездов на Днепровскую набережную запланированы на 2013 год.

В состав проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве и подходов к нему входят железнодорожно-автомобильный мост (с двумя путями и шестью полосами автомобильного движения), железнодорожные эстакады правобережного и левобережного подходов, автодорожная развязка на пересечении с Надднепрянским шоссе на правом берегу, автодорожная развязка с Днепровской набережной на левом берегу, автодорога вдоль железнодорожных путей через Харьковский путепровод в направлении станции Дарница с выездом на ул. Привокзальную (с поочередным соединением трассы автодороги с улицами Березняковской, сортировочных и Здолбуновской), а также строительство автовокзала «Выдубичи».

При строительстве мостового перехода и подходов к нему железнодорожники проложили и перенесли все городские инженерные сети (газопровод, водопровод, канализацию, теплосеть, кабельные линии). Эти работы обошлись в 480 млн грн.

Напомним, строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года.

Общая сметная стоимость строительства мостового перехода с подходами составляет 9,157 млрд грн. С начала строительства (с 2004 года) выполнено работ на сумму 7,258 млрд грн, из которых 1,948 млрд грн - средства государственного бюджета.

Железнодорожное сообщение через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу (движение на двух железнодорожных путях) был открыт в сентябре 2010 года. Проектная мощность железнодорожной составляющей мостового перехода - 182 пары поездов в сутки.

Автомобильное движение по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу с левого на правый берег было открыто в декабре 2010 года, в 2011 году были открыты съезды со стороны и в сторону Конча-Заспы, а также со стороны моста Патона.

Общая длина моста - 1,066 км. Протяженность железнодорожных путей - 32,71 км.

Для реализации полной проектной мощности железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве в ближайшее время железнодорожники планируют завершить строительство развязки с Днепровской набережной, а также осуществить реконструкцию Харьковского путепровода, который обеспечит пропускную способность в количестве 35 тысяч автомобилей в сутки.