ПЖД за 9 месяцев сэкономила энергоресурсов на 26 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках реализации Комплексной государственной программы энергосбережения за 9 месяцев 2012 года, благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий, сэкономила энергоресурсов на 25,758 млн грн.

Как сообщили УНИАН на ПЖД, в частности, дорога сэкономила 1,449 млн тонн дизтоплива, 9,155 млн кВт час. электроэнергии, 20,9 тыс. куб. м природного газа, 89,2 тонны топочного мазута, 351,3 Гкал тепловой энергии.

Среди мер, которые помогли сэкономить энергоносители называеются - модернизация дрезин, кранов и другой спецтехники путем замены дизельных двигателей на более экономичные, применение в структурных подразделениях железной энергосберегающих приборов освещения; внедрение автоматизированного и автоматического управления наружным освещением станций, парков, пассажирских платформ, а также приборов учета электроэнергии; реконструкция котельных с обновлением устаревших газовых котлоагрегатов; ремонт и наладка тепловых сетей, в частности, замена теплоизоляции на них.

Напомним, что в структуре расходов основных видов энергоресурсов в железнодорожной отрасли преобладают электроэнергия и дизельное топливо.