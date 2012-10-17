ПЖД подготовила к зимним перевозкам 1035 вагонов пассажирских поездов

Приднепровская железная дорога подготовила к работе в зимний период 1035 вагонов пассажирских поездов дальнего сообщения, из которых более 700 - на высоковольтном отоплении.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, кроме того, дорога подготовила к работе в зимний период 277 секций электропоездов пригородного сообщения.

Напомним, что нормы зимнего температурного режима в пассажирских поездах в дальнем сообщении составляют +18- +22, в пригородных - +11- +13.

«Если температура ниже этих показателей, то пассажир вправе обратиться к бригадиру поезда с просьбой перевести его в другой вагон, предоставить дополнительное одеяло или согреть чаем», - рассказал начальник отдела вокзалов ПЖД Иван Леводянский.

Он также сообщил, что на каждом вокзале и на многих станциях на территории ПЖД в Днепропетровской, Запорожской областях и АР Крым во время холодов планируют устанавливать пункты обогрева, где каждый желающий сможет выпить горячего чая или кофе и согреться.

В сильные холода согреться чаем горожане и пассажиры железной дороги смогут не только в специализированных пунктах обогрева, но и просто на вокзалах или станциях, где будут предоставлять чайники, кипяток, чай и сахар.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.