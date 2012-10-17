ВОХР ОЖД за 9 месяцев оштрафовал за хождение по путям 235 человек

За 9 месяцев 2012 года работники военизированной охраны Одесской железной дороги (ОЖД) зафиксировали 846 случаев хождения по путям и привлекли к административной ответственности, оштрафовано 235 нарушителей.

Как сообщает ОЖД, кроме того, работники ВОХР ОЖД за 9 месяцев раскрыли 59 случаев краж на общую сумму 70,134 тыс. грн и задержали 90 расхитителей. По указанным фактам возбудили 40 уголовных и 11 административных дел.

Больше всего от злоумышленников страдает путевое хозяйство железной дороги - за 9 месяцев текущего года здесь случилось 43 случая хищения имущества.

За 9 месяцев 2012 года в ходе проведенных рейдов по проверке приемных пунктов металлолома проверено 191 пункт, 8 из которых были закрыты.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.