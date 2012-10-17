Мининфраструктуры обещает до 1 ноября подготовить транспорт и дороги к зиме

Министерство инфраструктуры Украины планирует до 1 ноября завершить подготовку транспортно-дорожного комплекса к работе в зимний период, сообщает пресс-служба министерства.

В частности, для обеспечения проезда по автодорогам государственного и местного значения дорожные организации подготовят более 7 тыс. единиц специальной автодорожной техники.

Для оперативного реагирования на возможное осложнение погодных условий (метели, снежные заносы, гололедица) планируется обеспечить готовность четырех мобильных отрядов, которые укомплектованы мощной снегоуборочной и снегоочистительной техникой, личным составом, необходимым запасом горюче-смазочных материалов и продовольствия.

На железной дороге к работе зимой будут подготовлены 180 единиц тягового подвижного состава, более 5,5 тыс. грузовых и 4200 пассажирских вагонов, около 2500 км железнодорожного пути, свыше 16 тыс. стрелочных переводов.

Уже полностью завершен ремонт грузовых вагонов, электровозов и электропоездов, ведется ремонт пассажирских вагонов и ремонт пути.

Для обеспечения ледовой проводки в морских торговых портах предусмотрено подготовить буксиры ледокольного класса, плавсредства портофлота.

Также завершается ремонт подкрановых путей и железнодорожных путей причалов, подготовка мест массовых погрузочно-разгрузочных работ, оборудования для размораживания замерзших сыпучих грузов.

В аэропортах государственного и коммунального подчинения завершается подготовка специальных машин и аэродромных механизмов, специального оборудования, средств механизации для технического обслуживания воздушных судов, средств радиотехнического обеспечения. Также создаются необходимые запасы химических реагентов для борьбы с гололедом.

Справка УНИАН. Подготовка предприятий транспортно-дорожного комплекса и почтовой связи к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов была начато еще в мае. Она проходит в три этапа: до 1 октября - подготовка ведомственных объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы, до 15 октября - производственных зданий и сооружений и объектов энергетического хозяйства, до 1 ноября - выполнение специфических мероприятий.