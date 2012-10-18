В Донецке в связи с приездом Януковича будет ограничено движение транспорта

В Донецке в связи с приездом Президента Украины Виктора Януковича ГАИ предупреждает водителей об ограничении движения транспорта в центре города и по автотрассе Донецк – Енакиево.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Донецкой области.

«В четверг, 18 октября, в связи с приездом официальных делегаций, кортежи которых будут следовать в сопровождении патрульных автомобилей с включенными проблесковыми маячками из аэропорта в центральную часть города, в течение дня периодически будет ограничиваться движение транспорта на центральных улицах Киевского и Ворошиловского районов Донецка, а также по автодороге Донецк - Енакиево и частично на центральных улицах Енакиево», - сказано в сообщении.

Также Госавтоинспекция рекомендует сегодня водителям «быть более внимательными за рулем, двигаться с безопасной скоростью, строго соблюдать Правила дорожного движения при осуществлении маневров обгона, перестроении, проезде перекрестков, подчиняться световым и звуковым сигналами патрульных автомобилей, требованиям сигналов регулировщиков, а также не парковать транспорт в непредусмотренных местах».

«Уважаемые водители! Корректируйте свой маршрут движения с учетом предоставленной информации», - призывают в ГАИ.