Завершены строительные работы в центре обслуживания электропоездов ТПС «Дарница»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») завершила строительные работы первой очереди строительства технической пассажирской станции (ТПС) «Дарница» для обслуживания скоростных межрегиональных электропоездов.

Как сообщил УНИАН технический директор ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» Анатолий Сичкарь, в настоящее время на ТПС ведется монтаж оборудования ведущих мировых производителей, с помощью которого будет осуществляться подготовка электропоездов в рейс, в частности, диагностика, экипировка поездов и замена отработанных деталей.

«Подготовку к работе всего необходимого оборудования планируем завершить к концу 2012 года», - сказал он.

В настоящее время на станции уже осуществляется внешняя мойка вагонов электропоездов с помощью современного вагономоечного комплекса.

Мойка и сушка одного поезда благодаря работе вагономоечного комплекса длится не более 15 минут. Далее он направляется в цех, где проверяется работа систем жизнедеятельности узлов электропоезда и приборов, контролирующих состояние безопасности, программного обеспечения, исправность деталей.

По словам генерального директора «Укрзализныци» Владимира Козака, при создании ТПС для обслуживания новых электропоездов был учтен лучший мировой опыт.

«Мы впервые создаем современную базу для обслуживания новой техники. Опыт заимствовали в ведущих странах мира. Это совсем другая технология обслуживания, чем в существующих в Украине вагонных и локомотивных депо. Не каждая развитая страна имеет такую современную станцию, например, одно депо такого высокотехнологичного уровня есть в России и одно - в Финляндии», - сказал он.

Одновременно с техническим оснащением станции «Укрзализныця» создает надлежащие санитарно-бытовые условия для персонала, локомотивных и поездных бригад, обустраивает столовую, медицинский пункт, душевые и гардеробные комнаты, корпуса для отдыха и обучения.

Также В. Козак сообщил, что проект второй очереди ТПС предусматривает строительство цеха для проведения капитальных ремонтов.

Напомним, современный высокотехнологичный центр по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов 17 октября был открыт в Харькове.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» создано в феврале 2012 года. Государственное предприятие занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.