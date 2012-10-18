ЮЖД планирует в ноябре завершить реконструкцию станции Лозовая

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует в ноябре 2012 года полностью завершить реконструкцию станции Лозовая.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодняшний день выполнено 95% от общего объема работ.

Реконструкция станции Лозовая была начата в 2008 году с вокзального комплекса.

В рамках подготовки скоростного национального транспортного коридора Львов - Киев - Полтава - Донецк к Евро-2012 на станции Лозовая выполнены работы по реконструкции пути, средств сигнализации и связи и контактной сети. В полном объеме выполнена реконструкция тяговой подстанции. Завершено строительство станции стыкования постоянного и переменного тока и построены новые пассажирские платформы. Также введены в опытную эксплуатацию устройства электрической централизации Азовского, Севастопольского, Донецкого и Среднего парков.

Кроме того, в помещении дежурных по станции размещены четыре 40-дюймовые монитора, на которых отражается поездная обстановка на станции в целом, что позволяет дежурным по станции заранее планировать необходимые маршруты.

Обучение по работе на новом оборудовании прошли и сдали экзамены 20 дежурных по станции.

Справка УНИАН. Станция Лозовая состоит из Донецкого, Средний, Азовского, Севастопольского и Ранжирного парков.

Станция за сутки пропускает во всех направлениях 8 скоростных поездов, 60 пассажирских поездов и 25 пригородных поездов.

Решение о реконструкции станции Лозовая было принято 15 сентября 2011 г.