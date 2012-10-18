В терминале «D» Борисполя до конца октября откроют duty-free

Международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации открыть магазины беспошлинной торговли duty-free в новом терминале «D».

Как сообщил УНИАН коммерческий директор Международного аэропорта «Борисполь» Алексей Смотров, открытие магазинов становится возможным благодаря завершению Фондом госимущества конкурса по аренде коммерческих площадей терминала.

"Фонд государственного имущества завершил конкурсы на аренду коммерческих площадей в терминале «D». В ближайшее время будут подписаны договоры на аренду. Планируем до зимней навигации открыть магазины", - сказал он.

Напомним, зимняя навигация начинается с 28 октября.

С 1 сентября в Международном аэропорту «Борисполь» были закрыты большинство магазинов беспошлинной торговли duty-free, а также учреждения общественного питания, расположенные в режимных зонах аэропорта. Причиной закрытия магазинов и кафе (ресторанов) стало проведение конкурсов и оформление договоров аренды Фондом госимущества Украины, а также отзыв Государственной таможенной службой разрешений на осуществление торговой деятельности в режимных зонах аэропорта.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.