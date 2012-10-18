Wizz Air начнет регулярные полеты из Донецка в Лондон

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, планирует ориентировочно с декабря 2012 года начать регулярные рейсы из Донецка в Лондон.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Донецк» им. Сергея Прокофьева, в настоящее время ведутся переговоры с Wizz Air.

В аэропорту не уточнили, какая именно авиакомпания группы будет выполнять рейсы на направлении Лондон-Донецк.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины, входит в группу компаний Wizz Air.

На сегодняшний день флот авиакомпании «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Базовый аэропорт – «Киев» (Жуляны).

В 2011 году авиакомпания «Визз Эйр Украина» перевезла 570 тыс. пассажиров.

Wizz Air является крупнейшим лоукост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпания эксплуатирует 38 самолетов Airbus A320 и осуществляет пассажирские авиаперевозки с 15 баз в более чем 70 направлениях в 27 странах.