Железные дороги Украины отремонтировали почти 2,2 тыс. км железнодорожных путей

Железные дороги Украины за 9 месяцев 2012 года отремонтировали всеми видами ремонта около 2,18 тыс. км путей.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, с начала 2012 года железные дороги модернизировали 391,6 км путей, что составляет 101% от планового задания.

Капитальный ремонт был проведен на 532,6 км пути — на 5% больше плана, средний ремонт проведен на 605,2 км, комплексно-оздоровительный ремонт пути — на 650,2 км (102% плана).

Кроме того, за 9 месяцев 2012 года были заменены на новые 580 комплектов стрелочных переводов, что на 30% больше, чем было запланировано, и отремонтированы 1134 комплекта.

Всего железные дороги Украины в 2012 году планируют модернизировать верхнее строение 472 км пути, капитально отремонтировать 642,5 км, провести средний ремонт на 782 км пути и комплексно-оздоровительный ремонт - на 820 км.

Планируется также заменить 684 комплекта стрелочных переводов на новые.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Укрзализныця» планировала интенсифицировать работы по ремонту путей на направлениях, которые не входят в скоростной пассажирский коридор.

Справка УНИАН. Потребность железных дорог Украины в средствах на выполнение капитальных ремонтов путей на сегодняшний день составляет 4,737 млрд грн, при этом на 4680 км путей сроки капитального ремонта просрочены. Потребность в средствах на замену стрелочных переводов составляет 1,166 млрд грн, при этом прострочена замена 1600 стрелочных переводов.

Железные дороги Украины для диагностики и контроля состояния железнодорожного пути используют путеизмерительные вагоны (15 шт.), вагоны-дефектоскопы (13 шт.), автомотрисы дефектоскопные (2 шт.), съемные рельсовые дефектоскопы (1213 шт.), тележки путеизмерительные с регистрацией параметров (53 шт.).