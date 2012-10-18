В Ивано-Франковске осуществил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет Л-39.

Как сообщил УНИАН подполковник Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Тарас Грень сегодня, 18 октября, в 11.00 во время выполнения очередных тренировочных полетов в 114-й Ивано-Франковской бригаде тактической авиации учебно-тренировочный самолет Л-39 с экипажем в составе заместителя командующего воздушным командованием «Запад» по авиации - начальника авиации полковника Александра Кухаренко и майора Андрея Крота после выполнения всех задач в воздухе, возвращался на базу и у него не выпустилась левая стойка шасси. После нескольких попыток исправить ситуацию экипажем было принято решение осуществить посадку на запасную грунтовую полосу аэродрома без выпуска шасси.

Благодаря умелым и четким действиям пилотов, никто из персонала наземных служб аэродрома не пострадал. Также не была повреждена и основная взлетная полоса аэродрома, которая, кроме военных самолетов, обслуживает еще и гражданские перевозки. Пилоты также не получили повреждений.

На данный момент проводится расследование инцидента как техническими службами, так и соответствующими юридическими органами.

Справка УНИАН. Аэро L-39 «Альбатрос» (Aero L-39 Albatros) - чехословацкий учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Самолет предназначался для замены УТС Aero L-29 Delfin. Осуществил первый полет 4 ноября 1968 года. В 1972 году был избран основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1999 года (построено 2868 самолетов). Находится на вооружении более чем в 30 странах мира.