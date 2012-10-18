Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» открывает новый рейс Одесса-Тбилиси

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» планирует с ноября начать выполнение регулярных рейсов по маршруту Одесса-Тбилиси-Одесса.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Новый рейс будет выполняться еженедельно по воскресеньям, вылет из Одессы в 09.00 по местному времени, из Тбилиси - в 15.05 по местному времени.

На данном маршруте будут использоваться новые современные самолеты АТR-72-500.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТэйр-Украина» выполняет внутренние рейсы из Киева в Донецк, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, а также международные рейсы в Москву из Донецка, Запорожья, Кривого Рога, Луганска, Николаева и чартерные рейсы при сотрудничестве с ООО «Anex Tour» из Киева в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.