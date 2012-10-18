ВОЛЯ заявляет, что не отключила телеканал ТВі, а перевела его в цифровой формат

Компания ВОЛЯ не отключала телеканал ТВі, а осуществляет его перевод в цифровой формат. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ВОЛЯ, комментируя информацию в СМИ об отключении телеканала ТВі в четырех городах Украины.

В сообщении отмечается, что в конце августа компания ВОЛЯ официально информировала СМИ и всех партнеров-вещателей, в том числе ТВі, об изменениях в телепакетах, которые осуществляются в течение сентября-октября 2012 года.

Изменения в пакетах компании ВОЛЯ, которые осуществляются в течение сентября-октября 2012 года, объясняются решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о существенном увеличении списка программ, входящих в универсальную программную услугу (УПП).

Как известно, каждый провайдер обязан обеспечить своим абонентам доступ ко всем программам (каналам), входящим в состав УПП. В связи с этим ВОЛЯ увеличивает в городах своего присутствия количество каналов в минимальном пакете, доступ к которому обеспечивается по аналоговой технологии. Этот пакет, в зависимости от города, будет расширен на 10-15 каналов, среди которых развлекательные, информационные, спортивные и программы других тематик.

При этом, вследствие определенной ограниченности частотного ресурса, в отношении приблизительно 10 каналов, в том числе ТВі, технология доставки сигнала меняется − с аналоговой на цифровую.

Напомним, 16 октября телеканал ТВі исключили из аналогового вещания еще в 4 украинских городах. Как сообщила пресс-служба телеканала, речь идет о Полтаве, Херсоне, Симферополе и Сумах.

Заместитель директора телеканала по вопросам развития Александр Пивнюк отметил, что ТВі потерял в этих городах две трети абонентов. По его словам, ТВі исключили без предупреждения. Его трансляцию обеспечивала "Воля-кабель".

Главный аргумент этой компании - изменение перечня программ универсальной программной услуги, проинформировал А.Пивнюк. «Это якобы предусматривает недавнее решение Нацсовета. Вместо аналога ТВі перемещен в цифровой базовый пакет», - отметил он.

ТВі напоминает, что на прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к Нацсовету и провайдерам с просьбой возобновить вещание канала.

«Но сегодня премьер изменил свое мнение во время встречи с представителями ОБСЕ. Азаров назвал проблему с выключением ТВі - "не стоящей выеденного яйца". А руководство канала выдумало политические преследования, по его словам», - подчеркивают на телеканале.

Как сообщалось, кабельные операторы ранее перевели ТВі в цифровой пакет еще в ряде украинских городов, в том числе в Киеве.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является украинским общенациональным кабельным провайдером, который оказывает комплекс услуг (доступ к телепрограммам в аналоговом, цифровом форматах, доступ к Интернету и услуги дата-центра). Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).