Крупнейший польский грузоперевозчик PLK Cargo вышел на рынок Бельгии

Варшава. Крупнейший в Польше грузоперевозчик железнодорожным транспортом - компания PLK Cargo получила лицензию на перевозки в Бельгии, которая стала для нее пятым заграничным рынком после Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании PLK Cargo.

«Документ позволяет самостоятельно заниматься грузоперевозками на железнодорожном транспорте Бельгии. Первые перевозки планируем начать, скорее всего, через несколько месяцев», - отметили в компании.

PLK Cargo благодаря полученной лицензии сможет расширить географию своих перевозок с ключевых логистических пунктов, в частности, с портов Гамбурга, Бремерхавен и Антверпии.

Пресс-служба отмечает постоянный рост грузоперевозок компании вне Польши, заметив, что в первом полугодии их объем составил 1,13 млн тонн.

«Ежесуточно за границами Польши ездят около 35 поездов. Это цифра постоянно растет», - цитируются в сообщении слова главы правления компании Войчеха Бальчуна.

Среди товаров, которые перевозит PLK Cargo для заграничных клиентов, - уголь, кокс, железная руда, продукция из стали, доменный шлак, автомобили и запчасти к ним.

Пресс-служба отмечает, что больше всего за границами Польши компания перевозит в Чехии, подчеркнув, что она также намерена получить лицензии на перевозку в Венгрии и Голландии.

«PKP Cargo ставит целью увеличит заграничные перевозки до 2016 года до 8 млн тонн, а выручка от этой деятельности должна составить около 60 млн долларов», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщал ранее УНИАН, PKP Cargo в первом полугодии 2012 года сократила чистую прибыль на 3% - до около 30 млн долларов при более чем 10% падении выручки - до около 670 млн долларов.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году, а ее доходы увеличились на около 10% - до 1,6 млрд долларов.

PKP Cargo является лидером среди работающих в Польше грузовых железнодорожных перевозчиков, доля которого на рынке традиционно превышает 50%.