Во Франции назревает скандал: Google хотят обязать платить налоги на новостные статьи

Во Франции зреет ссора между интернет-поисковиком Google и средствами массовой информации. В ответ на предложение установить налог на индексируемые в виртуальном пространстве новостные статьи, американская компания пригрозила вообще исключить французские СМИ из результатов поиска.

Как сообщает агентство Франс Пресс, соответствующее коммюнике от имени Google было направлено в Министерство инноваций и цифровой экономики Франции, которое выступило в роли лоббиста законопроекта. "Мы не можем согласиться с подобным предложением, которое противоречит самой сути деятельности компании и, как результат, повлечет за собой отказ Google от упоминания французских сайтов", - говорится в документе.

Французские власти решили последовать примеру германских коллег. В сентябре правительство ФРГ представило законопроект, по которому, в случае одобрения парламентом страны, Google должен будет производить отчисления германским издательским домам за упоминание ссылок на их статьи в Интернете. Для законодателей по другую сторону Рейна, по сути, речь идет "об элементарном признании авторского права". В Париже полностью разделяют эту точку зрения.

В свою очередь руководство американского интернет-поисковика с подобной трактовкой категорически не согласно. "Мы приводим ссылки на материалы, которые уже находятся в свободном доступе, - говорят сотрудники Google. - Это, как если бы водитель такси должен был платить ресторану налог за то, что он привозит к нему клиентов. Это просто абсурдно". Вдобавок, поясняют они, именно благодаря Google пользователи совершают до 4 млн запросов сайтов французских издательских домов, передает ИТАР-ТАСС.