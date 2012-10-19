Польская H.Cegielski–FPS поставит PKP Intercity 25 вагонов за 56,5 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Польше пассажирских перевозчиков железнодорожным транспортом компания PKP Intercity договорилась с польской фирмой H.Cegielski–Fabryka Pojazdów Szynowych о поставке 25 новых пассажирских вагонов за 56,5 млн долларов (1USD=3,1PLN).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PKP Intercity, отметив, что это самый крупный заказ на вагоны с 2008 года.

H.Cegielski–FPS поставит перевозчику до 2014 года 4 типа вагонов, которые смогут использоваться на скорости 160 километров в час и будут включены в составы поездов курсирующих на трассе Вроцлав-Познань-Быдгощ-Гдыня.

"Вагоны будут отличаться современной внутренней отделкой, удобными креслами, диодовым освещением, полной информацией для пассажиров на внутренних мониторах, а также электронной системой резервирования мест. Использование герметических переходов между вагонами существенно снизит шум, улучшит комфорт поездки", - отметила пресс-служба.

Глава правления PKP Intercity Януш Малиновский, комментируя сделку, сказал, что закупка новых вагонов позволит увеличить количество предлагаемых пассажирам мест на 1,5 тыс., заметив, что сейчас клиенты компании ежедневно могут покупать более 60 тыс. билетов на ее поезда.

Согласно сообщению, H.Cegielski–FPS, история которого начинается в 1921 году, для выполнения этого контракта возьмет на работу дополнительно 200 человек.

Пресс-служба напомнила, что PKP Intercity реализует инвестиции в обновление подвижного состава на сумму 580 млн евро, часть из которых в рамках помощи Польше предоставляет Европейский союз, к которому страна присоединилась в 2004 году.

В прошлом году, согласно сообщению, компания отремонтировала почти 900 вагонов и 60 локомотивов, а в этом планирует увеличить этот показатель до более тысячи вагонов и 150 локомотивов.

К 2016 году компания рассчитывает располагать 2 тысячами вагонов, в том числе, 300 специальными вагонами, а также 320 локомотивами и 20 составами HS RST.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Intercity, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами и за границей, перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров в 38 миллионной Польше.

Главный конкурент PKP Intercity - специализирующая на региональных сообщениях компания Przewozy Regionalne - в прошлом году перевезла почти 110 млн пассажиров, заняв первое место на рынке пассажирских перевозок с 41,5% долей.