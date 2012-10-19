В Киевском метрополитене умер пассажир

В Киевском метрополитене утром 19 октября умер пассажир.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба метрополитена, пассажир, 1939 года рождения, ехал в вагоне поезда и ему стало плохо. Его вывели на ближайшей остановке – метро «Арсенальная» - посадили на скамью и вызвали «скорую». Однако мужчина умер. Медики выясняют причину смерти, у метрополитена этой информацией пока нет. Трагедия произошла в 5.49, «скорая» прибыла в 6.15 и констатировала смерть.