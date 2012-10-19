Прибыль Microsoft упала на 22% - до 4,5 млрд долл. на ожиданиях выхода Windows8
11:41, 19 октября 2012Транспорт/Связь
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Прибыль американской Microsoft упала на 22% - до 4,47 млрд долл. в первом квартале финансового года, завершившегося 30 сентября.
Снижение прибыли компания объясняет падением продаж программного обеспечения в связи с ожидающимся выходом новой системы Windows 8.
Кроме того, на показатели давит долговой кризис в Европе.
Выручка упала на 8% - составив 16 млн долл.
Акции Microsoft рухнули на 3% сразу после публикации отчетности, но позже немного прибавили в цене, составив $29,04 на закрытии торгов, передает Газета.RU со ссылкой на Associated Press.
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