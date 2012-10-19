Укравтодор привлечет 100 млн дол. у российского банка “Санкт-Петербург” под госгарантии

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) привлечет под государственные гарантии кредит в размере 100 млн долларов у ОАО “Банк “Санкт-Петербург” (РФ).

Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость кредита составит 30,827 млн грн.

Справка УНИАН. «Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

«Укравтодор» по итогам 2011 года увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - один из крупнейших региональных банков России, основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода.