Польская PKP Intercity с 25 октября запускает новый билет для поездок по Варшаве

Варшава. Один из крупнейших в Польше железнодорожных пассажирских перевозчиков PKP Intercity совместно c управлением городского транспорта Варшавы ZTM с 25 октября запустит в продажу новый билет для поездок всеми видами транспорта в столице Польши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе PKP Intercity.

Новый билет "Bilet warszawski IC" будет продаваться на поезда, курсирующие в столицу Польши, и с ним же можно будет ехать городским транспортом в течении одного часа в рамках первой зоны, охватывающей практически всю Варшаву.

"В день поездки на вокзале или по дороге не придется искать автоматические билетоматы или киоски, чтобы купить билет ZTM, а можно сразу сесть в нужный автобус, трамвай, метро или сесть в пригородный поезд SKM. Пассажиру нужно будет только вписать на билете время начала поездки", - отметила пресс-служба.

В стоимость "Варшавского билета" будет включена поездка до столицы Польши и фиксированная оплата за проезд в городском транспорте.

Пресс-служба компании отметила, что 1,5 тыс. автобусов, 400 трамваев, 30 поездов метро и 19 пригородных поездов, курсирующих в столице, ежедневно перевозят около 3 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Правительство Польши создало компанию PKP Intercity в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны в 2001 году. В 2008 году в рамках подготовки к приватизации компания трансформирована в акционерное общество, которое пока остается под контролем государства.

Компания, на которую работает около 8 тыс. человек, ежедневно управляет 350 пассажирскими поездами, курсирующими между крупнейшими городами в Польше, а также за границей.

В 2011 году PKP Intercity перевезла 36,6 млн пассажиров, что составило около 14% всех перевезенных пассажиров Польши.