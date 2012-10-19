УЗ обеспечила бесплатным медстрахованием 141 тыс. ветеранов-железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») с начала 2012 года обеспечила бесплатным медицинским страхованием более 141 тыс. ветеранов отрасли и инвалидов.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», кроме того, 8,5 тыс. ветеранов получили медицинскую помощь - операции и лечение, 1,5 тыс. человек на льготных условиях и бесплатно получили бытовое топливо.

Помощь и поддержка ветеранов-железнодорожников предусмотрена Отраслевым соглашением между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом.

«Не секрет, что многие предприятия в период распада СССР исчезли, другие отказались от финансово обременительной социальной сферы. «Укрзализныця», несмотря на резкие геополитические изменения, изменение экономических условий деятельности, продолжает поддерживать своих пенсионеров и ветеранов войны и труда», - отметил председатель Ассоциации ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Украины Анатолий Сидоренко.

Кроме того, железные дороги Украины создают комфортные условия пребывания и беспрепятственного передвижения на вокзалах и станциях для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Им предоставляется помощь при посадке, высадке и проезде в поездах. Во всех билетных кассах железных дорог предусмотрено первоочередное обслуживание указанной категории пассажиров. На внеклассных вокзалах и вокзалах первого класса функционируют специализированные кассы предварительной и суточной продажи проездных документов. Отдельно отведены залы для ветеранов и инвалидов войны, или места в залах повышенной комфортности, которыми они пользуются бесплатно. Пользование туалетами для ветеранов и инвалидов войны также бесплатное.

При путешествии в пассажирских поездах внутреннего и межгосударственного сообщения формирования железных дорог Украины ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно предоставляется постельное белье и чай. Так за 8 месяцев 2012 года ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны было выдано 39,9 тыс. комплектов постельного белья.

На вокзалах узловых станций железных дорог созданы группы оказания помощи лицам с ограниченными физическими возможностями и назначены ответственные работники за организацию их работы.

Справка УНИАН. Железнодорожная отрасль насчитывает более 233 тыс. пенсионеров, ветеранов войны и труда. Из них - 7,1 тыс. участников боевых действий, 34,2 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.