ЮЖД откроет 20 октября реконструированный вокзал станции Изюм

Южная железная дорога 20 октября откроет после реконструкции железнодорожный вокзал на станции Изюм.

Как сообщили УНИАН в ЮЖД, на железнодорожном вокзале Изюма выполнена полная перепланировка внутренних помещений, при этом архитектурный облик здания, которое было построено в 1950 году, сохранен.

В ходе реконструкции были обновлены все станционные объекты, а также пути, системы электроснабжения и проведено благоустройство привокзальной территории.

В ходе реконструкции использованы новейшие эффективные энергосберегающие технологии, которые позволят сэкономить расходы на отопление.

Для удобства пассажиров оснащены два зала ожидания, один из них - VIP-зал повышенной комфортности, обустроены помещения для людей с ограниченными физическими возможностями и комната матери и ребенка с отдельными санузлом и душевой кабинкой. Кроме того, предусмотрена комната отдыха для пассажиров дальнего следования.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.