ДЖД 22 октября откроет после реконструкции вокзал станции Славянск

Донецкая железная дорога 22 октября откроет после масштабной реконструкции вокзальный комплекс станции Славянск.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.