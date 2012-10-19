ДЖД 22 октября откроет после реконструкции вокзал станции Славянск
16:35, 19 октября 2012Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога 22 октября откроет после масштабной реконструкции вокзальный комплекс станции Славянск.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).
Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.
В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.
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