ДЖД 22 октября откроет после реконструкции вокзал станции Славянск

16:35, 19 октября 2012
Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога 22 октября откроет после масштабной реконструкции вокзальный комплекс станции Славянск.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.

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