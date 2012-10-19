В Киеве на 20 октября изменен режим работы станций метро "Дворец спорта" и "Олимпийская"

В связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) - «Металлист» (Харьков) 20 октября 2012 г. и с целью обеспечения перевозки болельщиков изменяется режим работы станций метро «Олимпийская» и «Дворец спорта».

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», завтра с 18.30 до 19.30 станция "Олимпийская" будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция "Дворец спорта" - на выход. На время закрытия поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

В случае необходимости, возможно ограничение на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

После окончания футбольного матча, для обеспечения перевозки болельщиков, на Куреневско-Красноармейской линии с 21.30 до 22.15 будет увеличено количество поездов.