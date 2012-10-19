ОЖД увеличила расходы на выполнение обязательств коллективного договора

Одесская железная дорога (ОЖД) за 8 месяцев 2012 года увеличила расходы на выполнение обязательств коллективного договора на 120 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Как сообщил УНИАН начальник службы кадровой и социальной политики ОЖД Юрий Гоголенко, работа администрации железной дороги в течение отчетного периода была направлена на поиски новых подходов к обеспечению бесперебойного перевозочного процесса и стабилизации финансово-экономической деятельности, от которой зависит реализация обязательств по социальной защите железнодорожников и пенсионеров, материальное положение работников и финансовый результат работы дороги.

Впервые коллективный договор между руководством Одесской железной дороги и профсоюзом был подписан в 2002 году.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.