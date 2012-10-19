Госдума РФ ратифицировала соглашение с Украиной о совместном контроле на границе

Москва. Госдума России ратифицировала Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской границе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за ратификацию соглашения проголосовали 444 депутата.

На пленарном заседании документ представил заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Проничев. Он отметил, что соглашение, подписанное 18 октября 2011 года в Донецке, направлено на повышение эффективности работы пунктов пропуска через российско-украинскую границу, сокращение времени, необходимого для проведения контроля, «упрощения формальностей» и создания комфортных условий для пересечения границы.

По его словам, время прохождения украинско-российской границы будет сокращено в 2-3 раза.

«На отдельных направлениях, учитывая уже возможности пунктов пропуска, сокращается в два, а в некоторых случаях и в три раза, потому что мы сокращаем временные показатели перемещения от одного пункта пропуска до другого. И принимающая сторона осуществляет пропуск совместный. Достаточен буден один контроль», - сказал В.Проничев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 13 января 2012 года ратифицировала Соглашение между правительством РФ и Кабмином Украины о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на российско-украинской государственной границе. Соглашением предусмотрено, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу. Контроль в первую очередь осуществляют контрольные органы государства выезда. Контрольные органы государства въезда могут начать контроль только после того, как контрольные органы государства выезда сообщат об окончании контроля. Это требование действует также в случае, если контрольные органы государства выезда не осуществляли контроль. Положение законодательства государства выезда, связанные с осуществлением контроля, перестают действовать с момента, если сотрудники его органов сообщили об окончании контроля. В соответствии с соглашением, после начала контроля контрольными органами государства въезда контрольные органы государства выезда имеют право осуществить повторный контроль только в случае согласия контрольных органов государства въезда. Сотрудники контрольных органов государства одной стороны, осуществляющие контроль на территории государства другой стороны, в случае выявления правонарушения, совершенного гражданином государства стороны, на территории которой осуществляется контроль, проводят необходимое оформление правонарушения. Также соглашением предусмотрено, что контрольные органы государства выезда обязаны принять назад лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства. Контрольные органы государства выезда не имеют права отказаться от принятия и обратного ввоза товара, в пропуске которого было отказано контрольными органами государства въезда.