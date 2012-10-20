Добкин надеется, что Кабмин еще в этом году выделит деньги на метро в Харькове

Кабинет Министров Украины еще в этом году может выделить средства на продолжение строительства метро в Харькове.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал глава Харьковской областной госадминистрации Михаил Добкин после записи интервью председателя Партии регионов, премьер-министра Украины Николая Азарова на областном телевидении в Харькове.

«Мы обсудим в конце дня всё. Сейчас по возвращении в Киев в Кабмине он (Н.Азаров – УНИАН) даст команду рассмотреть возможность. Правительство еще не теряет надежды выделить в этом году средства – это его слова», - сказал М.Добкин.

Губернатор отметил, что средства могут быть выделены после перераспределения бюджетных субвенций, которое традиционно проводится в конце календарного года.

«Есть много средств, которые выделяются разным областям, и они их не успевают освоить: там проект не готов, там еще что-то. И таких денег в конце года всегда набирается миллиарда два. Их перераспределяют. И здесь главное, кто их успеет освоить, там же времени остается дней 30», - заметил он.

М.Добкин подчеркнул, что Харьков готов в этом году освоить на строительстве метро до 200 млн грн.

«Мы готовы, потому что у нас много средств можно направить на приобретение дорогого оборудования, которое нужно заказывать. В общей сложности сумма на конец строительства будет колебаться от 350 до 400 млн грн вполне, потому что цены растут. Мы в этом году однозначно столько не освоим. Если бы нам дали 150-200 млн. грн, я думаю, что на строительные в общих чертах работы мы бы успели освоить 50 млн. грн и 100-150 млн. грн мы смогли бы заплатить за это оборудование», - сказал М.Добкин.

Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу после станции «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и круг разворота троллейбусов.

Харьковский метрополитен второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая протяженность линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.