Дарницкий вокзал столицы «заминировал» нетрезвый 43-летний киевлянин

Дарницкий вокзал в столице «заминировал» нетрезвый 43-летний киевлянин.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как напомнили работники правоохранительных органов, сегодня, 20 октября, в 08.00 в Дарницкое райуправление милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от анонимного абонента о том, что Дарницкий железнодорожный вокзал в Киеве заминирован.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство Дарницкого районного управления милиции, специалисты-взрывотехники и представители других профильных ведомств.

Была осуществлена немедленная эвакуация людей в безопасную зону.

В результате осмотра территории специалистами взрывотехнической службы взрывоопасные предметы выявлены не были.

При этом в ОСО подчеркнули, что работниками столичной милиции через 20 минут был задержан киевлянин, 1969 года рождения, который в нетрезвом виде с хулиганских мотивов сделал анонимный звонок о «заминировании» Дарницкого вокзала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, в связи с сообщением о минировании Дарницкого вокзала было эвакуировано около 1 тыс. пассажиров.

Дарницкий вокзал расположен на левом берегу Киева, он принимает электрички областного значения. С марта этого года в Дарнице стали осуществлять первую остановку поезда, следующие в столицу из Донецка и Одессы.