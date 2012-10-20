В Крыму разбился самолет «Sokata TB-20»: три человека погибли

В Крыму разбился легкомоторный самолет «Sokata TB-20», погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, катастрофа произошла сегодня утром.

Самолет упал в поле в 2 км от села Черноземное. Радиус разлета обломков - до 100-150 м.

По данным МЧС, легкомоторный четырехместный самолет «Sokata TB-20» следовал по маршруту село Майское Синельниковского района Днепропетровской области на аэродром Тобаско, город Евпатория.

Личности погибших устанавливаются.

Причины и обстоятельства падения самолета выясняют специалисты.

На месте происшествия работают оперативная группа ГТУ МЧС в АР Крым, милиция, прокуратура, СБУ, скорая помощь.