В Крыму разбился самолет «Sokata TB-20»: три человека погибли
14:59, 20 октября 2012Транспорт/Связь
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В Крыму разбился легкомоторный самолет «Sokata TB-20», погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, катастрофа произошла сегодня утром.
Самолет упал в поле в 2 км от села Черноземное. Радиус разлета обломков - до 100-150 м.
По данным МЧС, легкомоторный четырехместный самолет «Sokata TB-20» следовал по маршруту село Майское Синельниковского района Днепропетровской области на аэродром Тобаско, город Евпатория.
Личности погибших устанавливаются.
Причины и обстоятельства падения самолета выясняют специалисты.
На месте происшествия работают оперативная группа ГТУ МЧС в АР Крым, милиция, прокуратура, СБУ, скорая помощь.
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