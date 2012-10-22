«Укртранслизинг» за 9 месяцев увеличил чистую прибыль на 28%

ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» за январь-сентябрь 2012 года увеличило чистую прибыль на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 173,971 млн грн.

Как сообщили УНИАН в компании, за 6 месяцев 2012 года «Укртранслизинг» заплатил более 6 млн грн налога на прибыль, в третьем квартале – около 3 млн грн.

Напомним, в 2011 году за счет собственных средств компания осуществила поставку двух электровозов ВЛ-11/6М и одной щебнеочистительной машины RM-80 для Приднепровской (ПЖД) и Южной железной дороги (ЮЖД).

Как отметил генеральный директор компании Петр Татарец, текущая деятельность компании, как в направлении лизинга железнодорожной техники, так и в рамках программ автолизинга и лизинга компьютерной техники, позволяет показывать позитивную динамику роста бизнеса.

В планах компании на ближайшее время – разработка и реализация новых проектов лизинга железнодорожной и сельскохозяйственной техники, а также активная работа по повышению платежной дисциплины клиентов.

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» – крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» – 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины – 44,36% акций, Корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» – 2,3267 % акций, а также прочие физические лица.

По итогам 2011 года «Укртранслизинг» увеличил чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2010 годом – до 27 млн грн.