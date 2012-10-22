Украина и Россия создут пункт пограничного пропуска для паромного сообщения

Кабинет министров Украины одобрил проект Протокола между Кабмином и правительством Российской Федерации о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, протокол предлагает определить для осуществления совместного контроля пункт пропуска для паромного сообщения.

На сегодняшний день соглашение предусматривает совместный контроль только в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, а также определяет возможность осуществления такого контроля во время движения пассажирских поездов.

В то же время, осуществление совместного контроля в пункте пропуска для паромного сообщения (Крым-Кубань), который функционирует в соответствии с Соглашением о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией от 8 февраля 1995 года, не предусматривается.

На подписание протокола уполномочен глава Государственной пограничной службы Украины.

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