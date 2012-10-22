Вокзал Краматорска будет модернизирован в 2013 году

Вокзал города Краматорск (Донецкая область) будет модернизирован в 2013 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил в понедельник, 22 октября, на открытии реконструированного вокзального комплекса Славянск (Донецкая обл.) вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Мы переговорили с губернатором, и поставим Краматорский вокзал в план модернизации на первую половину 2013 года», - отметил он.

Напомним, пропускная способность вокзала в Славянске после реконструкции вырастет до 10,2 тыс. человек в сутки, из них около 3,7 тыс. - пассажиры дальнего следования и 6,5 тыс. - пассажиры пригородного сообщения.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.