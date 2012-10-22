«Лаборатория Касперского» запатентовала технологию защиты данных в зараженной системе

«Лаборатория Касперского» получила в России патент, описывающий технологию защиты программ и обрабатываемых ими данных во время работы на зараженном компьютере. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского».

Согласно сообщению, в ситуации, когда вредоносный объект уже проник в операционную систему, разработанное специалистами компании решение обеспечивает изоляцию определенного приложения от зараженной среды.

По данным компании, каждый день на свет появляются около 125 тысяч вредоносных программ, предназначенных для заражения системы и перехвата данных. Запатентованная «Лабораторией Касперского» технология предотвращает перехват данных во время их обработки в клиентском приложении, например, в браузере, помещая используемую программу в безопасную виртуальную среду, тем самым, защищая от неизвестных вредоносных приложений, которые могут работать в операционной системе. Для этого технология использует перехват запросов к реестру, файловой системе и компонентам операционной системы, проверяет их и при необходимости обеспечивает виртуализацию запрашиваемых объектов. За счет виртуализации сохраняемые программой данные оказываются недоступны для вредоносной программы. После окончания работы защищаемого приложения пользователь может удалить историю сделанных программой изменений, или, если не было обнаружено никаких следов вредоносной активности, перенести данные из виртуальной среды в реальную.

На сегодняшний день «Лаборатория Касперского» получила более 60 российских патентов. Всего в портфеле компании более 120 патентов, выданных патентными ведомствами США, России, Китая и Европы.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.