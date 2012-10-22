Частные компании могут заинтересоваться пассажирскими ж/д перевозками через 5-6 лет

Частные компании смогут заинтересоваться железнодорожными пассажирскими перевозками через 5-6 лет - после модернизации украинских железных дорог.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом в понедельник, 22 октября, во время открытия обновленного вокзального комплекса Славянск (Донецкая обл.) сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Думаю, через 5-6 лет, когда будут модернизированы дороги, тогда можно будет говорить, что частные компании могут перевозить пассажиров», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, на сегодняшний день пассажирские железнодорожные перевозки являются убыточными, поэтому «привлечь инвесторов к этому виду перевозок на сегодня, скорее всего, не удастся».

Напомним, основы реформирования железнодорожного транспорта были заложены в «Концепции государственной программы реформирования железнодорожного транспорта», одобренной Кабинетом министров Украины в декабре 2006 года.

В октябре 2011 года правительство утвердило Государственную целевую программу реформирования отрасли, рассчитанную на 10 лет.

Реформирование железнодорожного транспорта осуществляется на основании рекомендаций и требований Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и под их постоянным мониторингом.

Реформа железнодорожного транспорта Украины продлится 7 лет и будет полностью завершена до 2019 года.

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.