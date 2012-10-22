Железные дороги Украины подготовили к зиме более 100 снегоуборочных машин

Железные дороги Украины подготовили к зиме почти всю снегоуборочную технику - все 128 снегоочистительных и 101 (из 105) снегоуборочную машину.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления путевого хозяйства Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Евгений Юрковский.

«Дефицита снегоуборочной техники на сегодня нет. В случае сильных снегопадов машины всегда готовы к оперативной передислокации в регионы, которые в этом будут нуждаться», - сказал он.

С начала подготовки к зиме специалисты путевого хозяйства «Укрзализныци» подготовили 14263 из 14378 комплектов стрелочных переводов с пневмообдувкой и 2295 стрелочных переводов с электрообогревом.

Особое внимание уделяется также обеспечению четкой работы систем сигнализации и связи.

Кроме того, в зимний период будут проводится дополнительные осмотры и проверки состояния пути, стрелочных переводов и инженерных сооружений.

Для обеспечения работников путевого хозяйства надлежащими бытовыми условиями обустраиваются пункты обогрева и душевые, помещения для сушки рабочей одежды, закупается теплая одежда и зимняя спецобувь для рабочих.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины направят на подготовку путевого хозяйства к зимнему периоду 2012/2013 года 2,642 млрд грн.