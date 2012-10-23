В России на реке Обь затонул теплоход с баржей

Теплоход с баржей затонули в ночь на вторник на реке Обь в 30 километрах от села Яр-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе России.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Уральского следственного управления СКР на транспорте по взаимодействию со СМИ Марину Бубкину.

"Затонул теплоход с баржей грузоподъемностью 100 тонн", - сказала она и добавила, что баржа была загружена продуктами питания. По словам М.Бубкиной, экипаж спасен.