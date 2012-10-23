Yahoo решила «оседлать» волну мобильного Интернета

Исполнительный директор Yahoo Марисса Майер пообещала модернизировать сайты Yahoo и сделать их более удобными для пользователей смартфонов на фоне минимальной динамики в показателях проблемной интернет-компании, сообщает Reuters.

М.Майер пришла в Yahoo из Google Inc в июле, став третьим исполнительным директором американской фирмы за последние 12 месяцев.

"Мы привержены возвращению к нашим корням как интернет-компании, ориентированной на потребителя", - заявила она.

Корпорация, которая когда-то была одним из лидеров мирового интернет-поиска и рекламы, не первый год проигрывает конкурентную борьбу таким гигантам, как Facebook и Google.

"Мобильность - огромная волна, которую мы намерены оседлать", - сказала она в ходе конференц-колла.

Прибыль компании без единовременных выплат составила $177 миллионов или 35 центов на акцию в третьем квартале, что превысило средний прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер - 25 центов.

За прошедший год Yahoo сократила более 12% сотрудников. Сейчас их численность составляет 12 000.

Чистая выручка, показатель, исключающий показатели партнерских сайтов, составила $1,09 миллиарда, по сравнению с $1,07 миллиарда годом ранее.

Справка УНИАН. Компания Yahoo была основана студентами Стэнфордского университета Дэвидом Файло и Джерри Янгом в 1994 году, став корпорацией на следующий год. Главный офис компании находится в штате Калифорния, США.

В настоящее время компания владеет второй по популярности в мире поисковой системой и рядом сервисов, включая Yahoo Mail. Ежемесячная аудитория компании составляет около 700 миллионов пользователей.